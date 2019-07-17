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В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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В Москве завершился международный эксперимент SIRIUS, в рамках которого экипаж четыре месяца провел в изоляции, моделируя полет на Луну. Эксперимент проводился в Наземном экспериментальном комплексе (НЭК) на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Четыре месяца условно: в России смоделируют полет на Луну
Стартует изоляционный эксперимент SIRIUS с российско-американским экипажем

«Данный эксперимент призван стать одной из опор организации длительных полетов. Нынешний эксперимент позволит нам планомерно подготовить будущие миссии на Луну и минимизировать риски», — цитирует ТАСС в среду, 17 июля, замруководителя Роскосмоса Сергея Савельева.

В состав экипажа вошли командир Евгений Тарелкин, бортинженер Дарья Жидова, исследователи Анастасия Степанова, Аллен Миркадыров (США) и Рейнхолд Повилаитис (США), врач Стефания Федяй.

Космонавты выполнили основные этапы реального полета на Луну. 19 марта они зашли в экспериментальный комплекс, а 23 мая виртуально высадились на поверхности спутника Земли. В этом им помогли специализированные костюмы со шлемами виртуальной реальности, которые разрабатывались ИМБП совместно с компанией Sci-R и механико-математическим факультетов МГУ им. М. В. Ломоносова.

Экипаж был полностью изолирован от внешнего мира. Ученые планировали подвергнуть участников эксперимента различным испытаниям для проверки их физиологической и психологической устойчивости. Например, одной из задач было разгружать прибывший грузовой корабль в течение двух дней без перерыва на сон.

Космонавты ежедневно проверяли свое здоровье, регулярно занимались спортом, проводили научные исследования по физиологии и психологии. Для точного отслеживания стресса членов команды корабль оборудовали специальными камерами дистанционного наблюдения и биомаркерами. Всего было выполнено 79 научных исследований.

17 июля экипаж покинул НЭК. Участники эксперимента заявили, что были ради поучаствовать в проекте, а также сошлись во мнении, что в «полете» им не хватало вкусной еды. При этом Степанова отметила, что человек способен быстро адаптироваться к любым условиям, поэтому люди «давно готовы осваивать другие планеты».

Программа SIRIUS (Scientific International Research in Unique Terrestrial Station — международное научное исследование в уникальном наземном комплексе) реализуется в рамках подготовки к полетам в дальний космос. Он реализуется ИМБП и Программой исследований человека NASA (NASA Human Research Program) при участии парнерских организаций и специалистов из Германии, Франции, Италии и других стран.

Ранее в июле в NASA рассказали, почему американские астронавты не вернулись на Луну и до сих пор не высадились на Марсе.

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