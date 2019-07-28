Ученые назвали уменьшающие мозг профессии

Ученые из России, США и Бельгии заявили, что профессия влияет на рост и отмирание клеток мозга, сообщает «РИА Новости».

Так, выяснилось, что мозг человека начинает уменьшаться, когда ему приходится делать много однообразных действий. Ученые утверждают, что первыми в этой группе риска оказались космонавты. Даже недолгое пребывание в невесомости сокращает размер мозговых долей и сдвигает их, помимо этого снижается циркуляция спинномозговой жидкости и общий показатель активности падает падает на 3,3%.

Также изменяется и мозг у таксистов. Однако у них обратный эффект — он растет. У водителей происходят изменения в гиппокампе — части мозга, производящей новые нейроны. Именно эта часть отвечает за память, которая развивается из-за необходимости запоминать множество маршрутов. Впрочем, при использовании навигатора этот эффект полностью обнуляется.

Даже у профессиональных шахматистов есть риск уменьшения мозга. Однако он невысок. Специалисты обратили внимание, что у представителей этой профессии меньше размеры затылочных долей, поскольку они не слишком важны для их деятельности. Эти области помогают составлять представление о предметах относительно друг друга. Те же изменения были замечены и у лингвистов.

У музыкантов сильно увеличены те доли мозга, которые отвечают за движения пальцев. Поэтому у опытного скрипача будет больше объем коры, связанной с мелкой моторикой.

Ранее, 28 июля, сообщалось, что во время экспериментов на мышах ученые нашли способ замедлить старение мозга.