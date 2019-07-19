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Назван простой способ замедлить развитие болезни Альцгеймера

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Медики Массачусетской больницы пришли к выводу, что увеличение физической активности может сильно замедлить развитие болезни Альцгеймера. О ходе исследования рассказывается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

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Всего в эксперименте приняли участие 182 пожилых человека с разной степенью развития заболевания. Всем добровольцам предоставили шагомеры и попросили проходить за день как можно больше. В результате оказалось, что даже при небольшом увеличении ежедневной физической активности у испытуемых было зафиксировано серьезное замедление разрушения мозговой ткани и облегчение симптомов болезни.

«Благоприятные эффекты наблюдались даже при скромных уровнях физической активности, однако они были наиболее заметны при достижении порога в 8,9 тыс. шагов в день», — сказала исследователь Рейса Сперлинг.

21 июня стало известно, что сотрудники Исследовательского института трансляционной геномики и Университета Аризоны обнаружили, что люди, у которых неблагоприятный семейный анамнез из-за болезни Альцгеймера, могут начать страдать от первых признаков деменции сразу после совершеннолетия — за 40 лет до того, как болезнь вступит в активную форму.

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