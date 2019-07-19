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Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов

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Фото: Global Look Press/Lino Mirgeler
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На риск развития сердечного приступа и инсульта одинаково влияют «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое. Об этом сообщил портал EurekAlert! со ссылкой на исследование ученых центра Kaiser Permanente в США.

Медики проверили показания артериального давления у 1,3 млн пациентов больниц с 2007 по 2016 год. В результате ученые выяснили, что высокое диастолическое давление (в момент расслабления сердечной мышцы) практически так же часто приводит к острому нарушению кровообращения, что и высокое систолическое давление (в момент сокращения сердца).

При этом ранее считалось, что можно пренебречь диастолическим давлением. Таким образом, специалисты посоветовали периодически измерять давление, а при нарушениях контролировать его и обращаться к врачу.

16 июля американские ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна пришли к выводу, что жировые отложения в определенных частях тела могут многое рассказать о состоянии здоровья пожилых женщин с нормальным весом.

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