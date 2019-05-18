«В ближайшие 30 лет людей с деменцией станет почти втрое больше»

В ближайшие 30 лет число людей с деменцией, по данным ВОЗ, вырастет в три раза. Главным средством борьбы с ней должна стать профилактика, считает координатор направления «Здоровое старение, инвалидность и долговременный уход» ВОЗ по Европе Манфред Хубер, принявший участие в III Всероссийском конгрессе по геронтологии и гериатрии. О том, что поможет сохранить здоровье до старости и увеличить продолжительность жизни, и как государство должно организовать долговременный уход за пожилыми, он рассказал в интервью «Известиям».

— Какие методы лечения старческой деменции, в том числе болезни Альцгеймера, сейчас считаются в Европе самыми перспективными? Приведет ли старение населения к тому, что деменция станет болезнью номер один, или мы научимся справляться с ней?

— Судя по исследованиям ВОЗ, в ближайшие 30 лет число людей с деменцией вырастет почти втрое. Если свести все рекомендации по предотвращению этой болезни к одной фразе, то можно сказать так — что хорошо для нашего сердца, полезно и для нашего мозга. Главный способ борьбы с деменцией — это профилактика. Например, нужно заниматься спортом, контролировать свой вес и питание, уровень сахара и холестерина. Бытуют мифы, что бокал вина в день полезен, что возможно безопасное употребление алкоголя — всё это неправда. Наши исследования показали, что для профилактики болезней в старости полезнее всего не пить алкоголь вообще.

Хубер_2 Врач во время проведения обследования пациента в кабинете магнитно-резонансной томографии Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Какие еще болезни в перспективе выйдут на первый план с увеличением продолжительности жизни населения?

— Кроме деменции, для людей старшего возраста характерны обострение хронических болезней, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, гипертония, инсульт и диабет. Важно начинать заниматься профилактикой с молодого возраста, а в этом вопросе бывает трудно достучаться до людей, потому что мало кто думает о таких вещах, пока он молод. А ведь курение, плохое питание и отсутствие привычки к спорту всегда приводят к негативным последствиям.

— Насколько эффективны, на ваш взгляд, меры, которыми пытаются решить эти проблемы в России?

— Меня очень порадовало известие, что в России начнет действовать гериатрическая служба помощи. Также сейчас в Москве находится центр ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями, основанный по инициативе российского правительства. Как раз исследования этого центра доказали, что самый эффективный способ увеличить уровень и срок жизни — профилактика.

Хубер_1 Пациенты на прогулке в Рождественском психоневрологическом интернате в Воронежской области Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— В России сейчас собираются провести ревизию психоневрологических интернатов и рассмотреть возможность перевести почти половину их жильцов на надомное содержание. Следует ли более радикально сократить стационарное размещение пожилых?

— Показателен опыт европейских стран, которые сначала вкладывали средства в дома для престарелых, а затем поняли, что нужно развивать и нестационарное размещение. Россия может сразу идти по проверенному пути, не совершая тех же ошибок. Улучшение сервиса на дому, безусловно, очень прогрессивная вещь. Причем если пожилой человек все-таки оказывается в доме престарелых или психоневрологическом интернате, то необходимо, чтобы там оказывали не только помощь, направленную на поддержание жизни, но и предоставляли услуги, улучшающие качество этой жизни.

— Россия лидирует среди европейских стран в разрыве между продолжительностью жизни мужчин и женщин. Какими мерами удалось сократить этот разрыв в Европе?

— Единственный способ сократить этот разрыв — профилактика, пропаганда здорового образа жизни, отказ от курения и т.д.

Хубер_3 Во время обеда в доме-интернате для престарелых и инвалидов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В России обсуждается модель долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, что может помочь трудоспособным гражданам, поддерживающим родственников, выйти на работу. Каков европейский опыт в этом вопросе?

— Здесь можно отметить опыт Норвегии и Голландии, передовых стран в этом отношении. Естественно, государству невыгодно, когда работоспособные люди вынуждены ухаживать за пожилыми родственниками. В долгосрочной перспективе они приносят экономике больше ресурсов, если выходят на работу, а уход остается за социальными службами. Причем очень важно, что государство должно финансировать эту социальную отрасль, не отдавая ее на откуп благотворительным организациям, — они не справятся с этим вопросом самостоятельно. Забота о пожилых — это в первую очередь задача государства.

— Какую профилактику вы выбрали лично для себя?

— Когда мне исполнилось 60 лет, я решил пробежать полумарафон первый раз в жизни. После восьми недель утомительных тренировок я сделал это. Теперь я бегаю регулярно, ну и в целом веду здоровый образ жизни.