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«В ближайшие 30 лет людей с деменцией станет почти втрое больше»

Координатор ВОЗ Манфред Хубер — о способах борьбы со старением, предотвращении болезни Альцгеймера и европейском опыте ухода за пожилыми
Фото: пресс-служба III Всероссийского Конгресса по гериатрии и геронтологии
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«В ближайшие 30 лет людей с деменцией станет почти втрое больше»
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2019-05-16 17:38:51
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В ближайшие 30 лет число людей с деменцией, по данным ВОЗ, вырастет в три раза. Главным средством борьбы с ней должна стать профилактика, считает координатор направления «Здоровое старение, инвалидность и долговременный уход» ВОЗ по Европе Манфред Хубер, принявший участие в III Всероссийском конгрессе по геронтологии и гериатрии. О том, что поможет сохранить здоровье до старости и увеличить продолжительность жизни, и как государство должно организовать долговременный уход за пожилыми, он рассказал в интервью «Известиям».

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— Какие методы лечения старческой деменции, в том числе болезни Альцгеймера, сейчас считаются в Европе самыми перспективными? Приведет ли старение населения к тому, что деменция станет болезнью номер один, или мы научимся справляться с ней?

— Судя по исследованиям ВОЗ, в ближайшие 30 лет число людей с деменцией вырастет почти втрое. Если свести все рекомендации по предотвращению этой болезни к одной фразе, то можно сказать так — что хорошо для нашего сердца, полезно и для нашего мозга. Главный способ борьбы с деменцией — это профилактика. Например, нужно заниматься спортом, контролировать свой вес и питание, уровень сахара и холестерина. Бытуют мифы, что бокал вина в день полезен, что возможно безопасное употребление алкоголя — всё это неправда. Наши исследования показали, что для профилактики болезней в старости полезнее всего не пить алкоголь вообще.

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Врач во время проведения обследования пациента в кабинете магнитно-резонансной томографии

Врач во время проведения обследования пациента в кабинете магнитно-резонансной томографии

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Какие еще болезни в перспективе выйдут на первый план с увеличением продолжительности жизни населения?

— Кроме деменции, для людей старшего возраста характерны обострение хронических болезней, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, гипертония, инсульт и диабет. Важно начинать заниматься профилактикой с молодого возраста, а в этом вопросе бывает трудно достучаться до людей, потому что мало кто думает о таких вещах, пока он молод. А ведь курение, плохое питание и отсутствие привычки к спорту всегда приводят к негативным последствиям.

— Насколько эффективны, на ваш взгляд, меры, которыми пытаются решить эти проблемы в России?

— Меня очень порадовало известие, что в России начнет действовать гериатрическая служба помощи. Также сейчас в Москве находится центр ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями, основанный по инициативе российского правительства. Как раз исследования этого центра доказали, что самый эффективный способ увеличить уровень и срок жизни — профилактика.

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Пациенты на прогулке в Рождественском психоневрологическом интернате в Воронежской области

Пациенты на прогулке в Рождественском психоневрологическом интернате в Воронежской области

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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— В России сейчас собираются провести ревизию психоневрологических интернатов и рассмотреть возможность перевести почти половину их жильцов на надомное содержание. Следует ли более радикально сократить стационарное размещение пожилых?

— Показателен опыт европейских стран, которые сначала вкладывали средства в дома для престарелых, а затем поняли, что нужно развивать и нестационарное размещение. Россия может сразу идти по проверенному пути, не совершая тех же ошибок. Улучшение сервиса на дому, безусловно, очень прогрессивная вещь. Причем если пожилой человек все-таки оказывается в доме престарелых или психоневрологическом интернате, то необходимо, чтобы там оказывали не только помощь, направленную на поддержание жизни, но и предоставляли услуги, улучшающие качество этой жизни.

Россия лидирует среди европейских стран в разрыве между продолжительностью жизни мужчин и женщин. Какими мерами удалось сократить этот разрыв в Европе?

— Единственный способ сократить этот разрыв — профилактика, пропаганда здорового образа жизни, отказ от курения и т.д.

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Во время обеда в доме-интернате для престарелых и инвалидов

Во время обеда в доме-интернате для престарелых и инвалидов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Новая модель ухода за больными и инвалидами позволит их родственникам выйти на работу

— В России обсуждается модель долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, что может помочь трудоспособным гражданам, поддерживающим родственников, выйти на работу. Каков европейский опыт в этом вопросе?

— Здесь можно отметить опыт Норвегии и Голландии, передовых стран в этом отношении. Естественно, государству невыгодно, когда работоспособные люди вынуждены ухаживать за пожилыми родственниками. В долгосрочной перспективе они приносят экономике больше ресурсов, если выходят на работу, а уход остается за социальными службами. Причем очень важно, что государство должно финансировать эту социальную отрасль, не отдавая ее на откуп благотворительным организациям, — они не справятся с этим вопросом самостоятельно. Забота о пожилых — это в первую очередь задача государства.

— Какую профилактику вы выбрали лично для себя?

Когда мне исполнилось 60 лет, я решил пробежать полумарафон первый раз в жизни. После восьми недель утомительных тренировок я сделал это. Теперь я бегаю регулярно, ну и в целом веду здоровый образ жизни.

Справка «Известий»

Перед правительством России стоит задача довести ожидаемую продолжительность жизни граждан до 78 лет. Но население страны стареет: к 2050 году доля людей пенсионного возраста (женщин от 60 лет и мужчин от 65 лет) составит 28,9%. В 2018 году она составляла 25,4%, а если бы в стране не повысили пенсионный возраст, то к 2050-му она увеличилась бы до 35,8% (по данным Российского демографического листа 2019).

Чтобы сохранить здоровье населения, с 1 января 2019 года запущен национальный проект «Демография». Для достижения его целей (увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни к 2024 году до 67 лет) российская гериатрия должна решить две глобальные задачи: увеличение периода активной жизни и создание системы долговременного ухода.

По словам главного гериатра Минздрава России Ольги Ткачевой, к 2024 году появятся более 6 тыс. гериатрических коек в стационарах, 68 соответствующих центров в регионах и 2 тыс. врачей-гериатров.

В рамках проекта «Демография» будут реализованы Антидементный план действий (уже утвержден) и План профилактики падений и переломов (находится на финальной стадии утверждения).

Окончательную модель системы долговременного ухода Минтруд согласует в течение 2019 года, но отдельные ее элементы уже внедряются в пилотных регионах страны.

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