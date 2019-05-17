Старость в цифре: правительство запустит индекс долголетия россиян

Состояние многих домов престарелых и интернатов в России неудовлетворительное, система оказания помощи этой категории граждан деградировала, необходимо подготовить программу восстановления социальных учреждений. Об этом в Ростове-на-Дону заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в рамках совещания, посвященного реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

В ходе реализации проекта «Старшее поколение» планируется увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет. Мотивировать граждан вести активный образ жизни намерены, и поддерживая их занятость. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Для пожилых людей, которые не могут заботиться о себе самостоятельно, будет создана система долговременного ухода. Общие затраты составят 100 млрд рублей.

— Нам нужно наводить порядок в домах-интернатах, пансионатах для престарелых. Чего скрывать, состояние многих из них просто неудовлетворительное. Нужно будет подготовить просто целую программу. Таким образом, все-таки эту сеть домов-интернатов, домов для престарелых людей восстанавливать заново, так как эта система в значительной степени у нас за последние годы деградировала, — сказал Дмитрий Медведев.

Уже существующие стационарные организации соцобслуживания отремонтируют, а новые будут строиться в соответствии с мировыми стандартами. Специально оборудованные социальные автомобили появятся в регионах, чтобы помочь доставить маломобильных граждан в медицинское учреждение. В ближайшие шесть лет в рамках федерального проекта будет введено около 100 пансионатов для престарелых.

— Мы будем софинансировать региональные программы, которые направлены на обеспечение безопасности комфортных условий в сфере социального обслуживания. Надеюсь, что мы сможем не только ликвидировать очередь, но и переселить пожилых людей из старых помещений в современные, нормальные, — уточнил председатель правительства.

Медицина для пожилых людей имеет свою специфику, поэтому, по мнению Дмитрия Медведева, важно создать в стране современную систему охраны здоровья людей старшего возраста. Такая специализированная помощь оказывается во многих медицинских учреждениях, но надо сформировать сеть гериатрических центров и геронтологических отделений во всех регионах страны.

Прозвучало предложение разработать методику подсчета активного долголетия россиян.

— Есть специальный индекс, индекс активного долголетия, который учитывает разные факторы, условия, которые создаются для пожилых людей. Нужно также разработать методику подсчета подобного индекса, наверное, гармонизируя ее и с требованиями, которые существуют в рамках Организации Объединенных Наций. И попробовать применить ее на практике, — сказал Дмитрий Медведев

Помимо этого, правительство планирует расширить механизмы диспансеризации и профилактических осмотров. Планируется, что к 2024 году их будут проходить не менее 70% пожилых людей. А не менее 90% пенсионеров, у которых есть серьезные заболевания, должны быть поставлены на диспансерное наблюдение.

В связи с высоким уровнем смертности на селе для людей старше 65 лет будут проводиться дополнительные скрининги, а для отдаленных населенных пунктов закупят мобильные медицинские комплексы, количество мобильных бригад увеличат до 3 тыс.

Совещание прошло на площадке госпиталя для ветеранов войн, который работает в Ростове-на-Дону с 1946 года. Здесь оказывают медицинскую помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и приравненным к ним лицам. Ежегодно помощь в этом госпитале получают свыше 5 тыс. пациентов. В учреждении также действует геронтологический центр. До совещания председатель правительства осмотрел медицинское учреждение и пригласил нескольких ветеранов в Москву на юбилейный Парад Победы, который пройдет в следующем году.