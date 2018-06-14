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Отфутболенные жизнью

Как спорт и милосердие возвращают человеческое достоинство
Фото: Павел Смертин/miloserdie.ru
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Отфутболенные жизнью
2018-06-13 15:25:32">
2018-06-13 15:25:32
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Накануне старта грандиозного спортивного события мирового масштаба в России завершилось еще одно первенство, правда, не такое ожидаемое как FIFA 2018 — чемпионат среди бездомных людей в Москве. Такой акцией благотворители из года в год пытаются привлечь внимание к проблемам тех, кого награждают нелестным ярлыком «бомж». За турнирной таблицей в, пожалуй, самой необычной лиге следил корреспондент iz.ru.

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«Перед футбольным мячом все равны, и неважно, кто ты — менеджер или художник, богатый или бедный, есть ли у тебя дом или нет», — так звучит девиз организаторов чемпионата Москвы по бездомному футболу. Благотворители воспользовались мундиальной истерией, чтобы донести простую идею о том, что бездомные остро нуждаются в помощи ближнего.

Любители погонять мяч встретились на стадионе центра «Лидер», что в Сокольниках. Арбитр встречи по громкоговорителю приветствует команды и просит участников не употреблять бранных слов в пылу эмоций — оно и понятно, на поле отнюдь не благородные девицы.

— Иначе команда будет оштрафована, — предостерегает рефери.

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Фото: Павел Смертин/miloserdie.ru
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За кубок бьются четыре команды: «Теплый прием», «Друзья на улице», команда Донского монастыря и «Милосердие». За каждой из них стоит благотворительная организация.

У кромки поля в белой футболке с логотипом «Милосердия» стоит темнокожий парень с грустными глазами. Это Франсис Мазебо. Он бежал из Конго, где его преследовал высокопоставленный военнослужащий. Много лет он добивается в России статуса беженца, но так и не получил его — то ли в инстанциях в его историю не верят, то ли про него забыли. Это обстоятельство закрыло для него европейские страны (Франсис владеет французским и мечтал попасть в Пятую республику, Бельгию или Канаду). Он врач-офтальмолог, но по специальности трудоустроиться в России не может. Шесть лет он скитается по знакомым, ночует где придется. Он частый гость в «Милосердии». На жизнь зарабатывает уроками французского. Волонтеры знают его как порядочного человека, со спиртным и наркотиками у него проблем нет. Главная его проблема — бюрократическая машина и чиновничье нежелание вникать в проблемы людей. Однажду к его беде в России уже отнеслись наплевательски. В 2013 году нацисты напали на него в Подольске — напоминанием о встрече со скинхедами стал шрам от паха до груди. За это преступление так никто и не ответил.

— Очень странно расследовалось дело, мне предложили посмотреть около 2 тыс. фотографий с теми, кто мог это совершить. Я с этим не справился. Мне известно, что за короткое время в Подольске напали еще на четырех чернокожих. Но нападавших, как я понимаю, никто не нашел, — вспоминает события пятилетней давности Мазебо.

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Фото: Павел Смертин/miloserdie.ru
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— Верните нам голкипера! — настаивает член команды Франсиса. Интервью прерывается. Впрочем, история конголезца стоит отдельной публикации.

Футбольный долгожитель

Звездой турнира считается Виктор Иванович — 63-летний мужчина со сложной судьбой. О скитаниях он знает не понаслышке — сам детдомовский, доводилось ночевать на улице, но жизнь его сложилась удачно. Сегодня он проживает в столице вместе с дочерью и очень многое делает для тех, кто потерял кров и нуждается в куске хлеба. Он играет за команду «Друзей на улице». В этой организации, созданной при участии итальянской Общины святого Эгидия, нет ни одного оплачиваемого сотрудника — только волонтеры. Это люди, которые когда-то сделали выбор в пользу помощи бездомным. Хотелось бы сказать, что таких людей много, но увы. Одна из тех, кому есть дело до тех, на кого и смотреть-то бывает страшно, — Наталья Маркова, координатор движения.

— Виктор Иванович в некотором смысле мой кумир. Сирота, мать потерял в два года. Работал в колхозе, на севере, многое пережил. Он постоянно всем помогает. Звонит мне каждый день, докладывает. Вот, например, сообщил, что на вокзале появилась мама с малышом. Или, вот недавно рассказал, что там же появилась семья, которая не может несколько дней уехать домой, — рассказывает Наталья.

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Фото: Павел Смертин/miloserdie.ru
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На поле Виктор Иванович пользуется авторитетом, он постоянный участник турнира, начиная с 2007 года.

Недавно у «Друзей на улице» появился свой дом. «Еда, горячий чай, одежда, простые лекарства — это та помощь, которую мы оказываем людям, попавшим в сложную ситуацию. Но, выражаясь современным языком, фишка нашего движения — в добром дружеском общении. Мы убеждены, что оказавшимся на улице людям это жизненно необходимо в первую очередь. В нашем центре встречаются бездомные и «домашние» люди. Те, у кого есть кров, помогают нуждающимся», — объясняет основную идею организации благотворитель.

Большая часть из тех, кто приходит за помощью в Дом, — мужчины (88%), преимущественно граждане России.

— Как правило, это трудовые мигранты, перебравшиеся в мегаполис в поисках хорошей жизни. Чуть больше 10% — пенсионеры, — делится наблюдениями Наталья.

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Там может оказаться каждый

Причем речь идет не об алкоголиках… Часто это такие же люди, с чувством собственного достоинства, но без средств к существованию. В Доме, например, столкнулись с тем, что оказавшимся за чертой бедности людям негде постирать вещи. В многомиллионном городе, оказывается, бесплатно работают прачечные только в двух местах. «У нас и еще в одном месте. Очередь на стирку, увы, очень длинная», — констатирует Наталья. Эти люди просто хотят сохранить человеческий вид, выглядеть, как все, элементарно не пахнуть и не вызывать отторжение окружающих.

СВОД (Союз волонтерских организаций и движений) и Волонтер.ру — на этих порталах «Друзья» черпают человеческие ресурсы для помощи бродягам и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

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Фото: Павел Смертин/miloserdie.ru
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«Бездомные люди у нас в стране, пожалуй, самая непопулярная категория в плане благотворительности. Даже бездомным животным помогают с большей охотой. Некоторые думают, что бедность — это заразная болезнь. Другие, глядя на такого человека в беде, думают «сам виноват». Но все эти аргументы действуют до тех пор, пока человек сам не оказывается в сложной ситуации. На мой взгляд, это барометр, показатель общества — там, где защищен самый бедный, несчастный, убогий, — там любой из нас защищен. К этому нужно стремиться», — рассуждает координатор Маркова.

В чемпионате «Друзья» принимают участие практически с момента его основания — 2007 года. И текущий турнир завершился победой для этого сообщества — кубок уехал в их новый Дом.

Долгие инвестиции в добро

Серебряные медали получили члены команды организаторов — «Милосердие».

Третье место заняли новички чемпионата — команда «Теплый прием». Одноименный центр социальной реабилитации открылся несколько месяцев назад в подмосковных Химках — на безвозмездной основе организация может принять до 70 бездомных. Волонтеры, помимо питания и крова, предоставляют скитальцам возможность восстановить весь пакет документов.

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Фото: Павел Смертин/miloserdie.ru
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— У нас есть условия для проживания как мужчин, так и женщин, и инвалидов. Мы помогаем социализироваться людям. После восстановления мы стараемся возвращать наших подопечных в их семьи, подыскиваем работу трудоспособным. Тех, кто не в состоянии заботиться о себе, в частности, пенсионеры, мы помогаем устроить в дома престарелых, — рассказал директор организации Илья Кусков.

Команда «Социального центра святителя Тихона при Донском монастыре» оказалась последней в шорт-листе соревнований. Но эти соревнования аккурат тот самый случай, когда главное — участие.

«Бездомным сложно помогать — это длительная работа. Единовременная помощь, конечно, необходима, зимой, например, когда нужны теплые вещи, обогрев. Но по-настоящему помочь человеку можно только постоянно занимаясь с ним. В него нужно вложить много сил, чтобы он изменил свою жизнь. И не всегда усилия приводят к переменам в человеке. Может быть поэтому многие и не ввязываются в это дело — всем нужен быстрый результат. С людьми так не бывает», — рассуждает руководитель благотворительной программы службы «Милосердие» Ирина Мешкова.

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Фото: Павел Смертин/miloserdie.ru

У каждой команды на чемпионате были свои фирменные футболки и шорты с символикой... Но отличить, кто из игроков клуба волонтер, а кто знает жизнь изнутри, без прикрас, — нетрудно. Печать горького опыта, у многих на лице — шрамы, перебитые носы, худоба. Хрипатый голос, крепкое словцо при неверном пасе партнера и перекуры во время перерыва указывают на особенности спортсменов. Но сегодня они не на вокзале или в полицейском участке, а значит, им вовремя протянули руку помощи.

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