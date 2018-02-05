Власти Москвы отчитались о работе «социального патруля» для бездомных

Социальные службы Москвы круглосуточно оказывают помощь бездомным в холодное время года, сообщает пресс-служба департамента труда и соцзащиты населения столицы.

«Социальные службы города выполняют все необходимые меры, они выполнялись и будут выполняться, это наша работа. Наш «социальный патруль» работает круглосуточно», — приводит заявление ведомства «РИА Новости».

В минувшие выходные сильнейший снегопад испытал Москву «на прочность». За два дня в столице выпало более 100% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова к утру понедельника достигла 43 см.

Теперь серьезное похолодание ожидается в ночь на вторник, 6 февраля. Городские службы заверили, что готовы к 19-градусным морозам.