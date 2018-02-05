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Опубликовано видео из квартиры в «Бутово Парк», где прогремел взрыв

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров
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Видео из квартиры в жилом комплексе «Бутово Парк», где днем в понедельник, 5 февраля, прогремел взрыв, опубликовал РЕН ТВ. Съемка велась в квартире, на видео видны разрушения, вызванные взрывом.

Предварительно, взрыв произошел при проведении сварочных работ в квартире на 20-м этаже ЖК.

Опубликованы также и фотографии общего холла на лестничной площадке, на снимках видны вмятины на электрощитках и дверях соседних квартир, что позволяет судить о мощности взрыва.

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 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

Портал iz.ru ранее сообщил, что четверо пострадавших при взрыве госпитализированы в ожоговый центр Подольска, медики оценивают состояние двоих из них как тяжелое.

Прокуратура Московской области начала проверку.

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