Опубликовано видео из квартиры в «Бутово Парк», где прогремел взрыв
Видео из квартиры в жилом комплексе «Бутово Парк», где днем в понедельник, 5 февраля, прогремел взрыв, опубликовал РЕН ТВ. Съемка велась в квартире, на видео видны разрушения, вызванные взрывом.
Предварительно, взрыв произошел при проведении сварочных работ в квартире на 20-м этаже ЖК.
Опубликованы также и фотографии общего холла на лестничной площадке, на снимках видны вмятины на электрощитках и дверях соседних квартир, что позволяет судить о мощности взрыва.
Портал iz.ru ранее сообщил, что четверо пострадавших при взрыве госпитализированы в ожоговый центр Подольска, медики оценивают состояние двоих из них как тяжелое.
Прокуратура Московской области начала проверку.