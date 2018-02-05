Прокуратура организовала проверку по взрыву газа в жилом доме в Самаре
Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту взрыва газового баллона в жилом доме в Самаре, при котором пострадали четыре человека.
Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
«Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Самаре», — цитирует представителя надзорного ведомства «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что газовый баллон взорвался на 16-м этаже в 17-этажном жилом доме в Самаре на улице Димитрова, пострадали четыре человека.
По данным СМИ, газовый баллон мог взорваться при монтаже натяжного потолка.