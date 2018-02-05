Взрыв произошел в жилом доме в Подмосковье

Взрыв произошел на 20-м этаже жилого дома в Ленинском районе Подмосковья. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев произошедшего.

По информации журналистов, инцидент произошел в жилом комплексе «Бутово-парк». В результате взрыва произошло частичное обрушение.

По некоторым данным, в доме велись ремонтные работы. О пострадавших не сообщается.

Ранее 5 февраля портал iz.ru писал о хлопке газа, который произошел в городском округе Гайский Оренбургской области. Информации о пострадавших также не было.