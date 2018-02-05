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Взрыв произошел в жилом доме в Подмосковье

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Фото: IZ.RU
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Взрыв произошел на 20-м этаже жилого дома в Ленинском районе Подмосковья. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев произошедшего. 

По информации журналистов, инцидент произошел в жилом комплексе «Бутово-парк». В результате взрыва произошло частичное обрушение.

По некоторым данным, в доме велись ремонтные работы. О пострадавших не сообщается. 

Ранее 5 февраля портал iz.ru писал о хлопке газа, который произошел в городском округе Гайский Оренбургской области. Информации о пострадавших также не было. 

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