СМИ сообщили о хлопке газа в жилом доме под Оренбургом
Хлопок газа в четырехэтажном жилом доме произошел в городском округе Гайский Оренбургской области. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По информации журналистов, инцидент произошел на улице Советской. О пострадавших не сообщается.
Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
Как писал портал iz.ru 12 января, СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в Омске. В результате инцидента пострадали восемь человек, в том числе четверо детей.