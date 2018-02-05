СМИ сообщили о хлопке газа в жилом доме под Оренбургом

Хлопок газа в четырехэтажном жилом доме произошел в городском округе Гайский Оренбургской области. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, инцидент произошел на улице Советской. О пострадавших не сообщается.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Как писал портал iz.ru 12 января, СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в Омске. В результате инцидента пострадали восемь человек, в том числе четверо детей.