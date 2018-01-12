СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Омске

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме в Омске, в результате которого пострадали восемь человек, в том числе четверо детей. Об этом 12 января сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Дело было возбуждено по факту оказания услуг или выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным следствия, вечером 12 января 2018 года в жилой пятиэтажке на улице Кордной произошел хлопок бытового газа, пострадали четверо детей и четверо взрослых. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью людей, будут назначены судебно-медицинские экспертизы, уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что после ЧП двое мужчин обратились к медикам скорой помощи. У одного из них бы порез ноги, он отказался от госпитализации. Второй, пожилой мужчина, при падении со второго этажа поучил перелом ноги и был доставлен в больницу.