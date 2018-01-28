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Прокуратура проводит проверку после взрыва газа в доме под Волгоградом

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Прокуратура начала проверку после взрыва бытового газа в квартире в городе Волжском Волгоградской области. Об этом заявила представитель регионального прокурора Оксана Черединина.

«На место уже выехал прокурор региона Максим Олегович Ершов, а также прокурор города Волжского Владислав Анатольевич Савченко. Ход и результаты данной проверки взяты прокуратурой Волгоградской области на особый контроль», — также отметила она, пишет ТАСС.

Взрыв произошел на последнем этаже пятиэтажного дома. Хозяйка квартиры, которая в момент взрыва находилась на кухне, пострадала и была госпитализирована. Кроме того, из дома были эвакуированы 50 человек. 

Портал iz.ru писал о том, что взрыв двух газовых баллонов, которые находились в одной из секций на 8-м этаже девятиэтажки на улице Пионеров в Екатеринбурге, произошел поздним вечером 24 января. В результате ЧП пострадали 5 детей и 6 взрослых.

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