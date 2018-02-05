Восемь человек погибли на юге Китая при утечке газа на предприятии

Утечка газа на сталелитейном заводе в городе Шаогуань южной китайской провинции Гуандун унесла жизни восьми человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел на предприятии рано утром 5 февраля. В общей сложности отравление газом получили 18 человек, десятерых из них врачам удалось спасти. Сейчас жизни пострадавших ничто не угрожает.

По факту утечки газа начато расследование.

3 февраля мощный взрыв прогремел на химзаводе в Китае. В результате погибли по меньшей мере четыре человека, еще шесть пострадали.