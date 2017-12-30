Около 30 детей госпитализированы с подозрением на отравление в Китае

В Китае с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 29 детей. Все они поступили в больницу из частного детского сада в городе Куньмин. По факту ЧП началось расследование.

Сообщается, что у детей выявлены характерные признаки отравления. Обстоятельства инцидента выясняются, передает ТАСС.

Портал iz.ru писал о том, что около 70 человек пожаловались на пищевое отравление в японской префектуре Киото. Отмечается, что туристы отдыхали в гостиничном комплексе с горячими источниками. Местные власти приостановили его работу на три дня.