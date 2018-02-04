Четыре человека погибли при взрыве на химзаводе в Китае

Как минимум четыре человека погибли при взрыве на химическом заводе на востоке Китая в провинции Шаньдун.

Как сообщает агентство «Синьхуа», в результате ЧП еще шесть человек получили ранения. Владелец завода был задержан, причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее портал iz.ru писал, что мощный взрыв произошел на химзаводе в субботу около 10:50 по местному времени (5:50 мск). В момент происшествия на предприятии велись ремонтные работы по техобслуживанию.