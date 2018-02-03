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Мощный взрыв прогремел на химзаводе в Китае

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Фото: Global Look Press/Wei Peiquan
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Мощный взрыв прогремел на химзаводе в Китае. В результате один человек погиб, еще шесть пострадали, один числится пропавшим без вести. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По данным агентства, ЧП произошло в субботу около 10:50 по местному времени (5:50 мск) в провинции Шаньдун. В момент происшествия на предприятии велись ремонтные работы по техобслуживанию, сообщили власти. Всех пострадавших доставили в больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время уточняются причины и обстоятельства взрыва, проводится расследование.

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