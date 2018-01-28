Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в доме в Волгоградской области

Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в одной из жилых пятиэтажек в городе Волжский. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

«Уголовное дело возбуждено по ст.167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»)», –– цитирует «Интерфакс» представителя правоохранителей.

Расследованием уголовного дела будет заниматься полиция.

Взрыв произошел 27 января на последнем этаже пятиэтажного дома. Пострадала хозяйка квартиры, где произошел взрыв. 36-летняя женщина была госпитализирована. Спасатели эвакуировали из дома 50 человек.

После происшествия проверку начала прокуратура.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пятеро детей и шесть взрослых пострадали при взрыве двух газовых баллонов в Екатеринбурге.