Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Баку

В результате взрыва в жилом доме в Баку пострадал один человек, сообщила в субботу, 27 января, пресс-служба МЧС Азербайджана.

По данным спасателей, взрывом разрушены конструкции магазина канцелярских товаров, расположенного на первом этаже здания. Взрывной волной выбиты стекла на втором и третьем этажах здания. Пострадавший — Захид Махмудов, работавший продавцом в канцелярском магазине.

Предварительно причиной взрыва названа утечка газа.

Ранее сообщалось, что взрыв в столице Азербайджана произошел возле станции метро «28 мая».