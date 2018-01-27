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Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Баку

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Фото: скриншот/Ruptly
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В результате взрыва в жилом доме в Баку пострадал один человек, сообщила в субботу, 27 января, пресс-служба МЧС Азербайджана.

По данным спасателей, взрывом разрушены конструкции магазина канцелярских товаров, расположенного на первом этаже здания. Взрывной волной выбиты стекла на втором и третьем этажах здания. Пострадавший — Захид Махмудов, работавший продавцом в канцелярском магазине.

Предварительно причиной взрыва названа утечка газа.

Ранее сообщалось, что взрыв в столице Азербайджана произошел возле станции метро «28 мая».

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