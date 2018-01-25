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Названа причина взрыва газовых баллонов в жилом доме Екатеринбурга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Газовые баллоны в жилом доме в Екатеринбурге могли взорваться самопроизвольно из-за перепада температур внутри них, сообщает прокуратура Свердловской области.

Сам инцидент произошел поздним вечером 24 января в многоэтажке № 3 на улице Пионеров. По предварительным данным, в подъезде на восьмом этаже взорвались два баллона объемом по 5 л каждый, которые находились в общей секции трех квартир. Взрыв повредил стены этих трех квартир, шахту лифта и тросы.

В результате инцидента пострадал 1 человек, который выходил в тамбур, чтобы покурить. Он от госпитализации отказался, сведения о наличии других пострадавших не подтвердились.

По мнению следователей, баллоны могли принадлежать жильцам одной их поврежденных квартир, которые на момент ЧМ были пьяны.

Сейчас все жильцы уже вернулись к себе домой. Причина инцидента устанавливается.

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