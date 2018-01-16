При обрушении дома из-за взрыва газа в Бельгии пострадали 14 человек

Как минимум 14 человек пострадали из-за обрушения дома в Бельгии. Пять человек получили сильные ранения. Кроме того, среди завалов дома находятся люди.

Как сообщают бельгийские СМИ, взрыв прогремел в Антверпене, в жилом доме в районе Праанденмаркт.

На месте происшествия работают чрезвычайные службы, подробности инцидента выясняются.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в городе на севере Португалии в одном из зданий взорвался баллон с газом. Шесть человек погибли, 60 пострадали.