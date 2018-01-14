Угроза взрыва возникла в одном из дворов Омска

Один из дворов Омска по улице Завертяева оцеплен из-за подозрительного предмета. На месте работают специалисты, ведется проверка бесхозных предметов. Об этом сообщили в Росгвардии по Омской области.

«Поступила информация, что обнаружена граната, работает оперативная группа, деталей пока нет», –– цитирует ТАСС сообщение.

При этом в МВД сообщили, что обнаружены бесхозные вещи, информация о гранате не подтверждена.

Жителей близлежащих домов попросили не выходить на улицу.

12 января портал iz.ru сообщил, что московском аэропорту Домодедово перекрыли несколько выходов, взрывотехники проверяли оцепленные полицией пакеты и сумку. Людей выпускали из аэропорта только после проверки документов. Угроза не подтвердилась.