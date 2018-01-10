Киевский вокзал столицы эвакуирован из-за ложной угрозы взрыва

Сообщение об угрозе взрыва на Киевском вокзале в Москве оказалось ложным.

Об этом заявили представители правоохранительных органов в среду, 10 января.

«Кинологи проверили Киевский вокзал после анонимного сообщения об угрозе взрыва», — цитирует сообщение ТАСС.

Киевский вокзал столицы был эвакуирован из-за угрозы взрыва, помещение покинули 350 человек.

Портал iz.ru сегодня сообщил, что угроза взрыва Ярославского вокзала не подтвердилась.

5 октября портал iz.ru сообщил, что ущерб от анонимных звонков о минировании в России составил 300 млн рублей, об этом заявил глава ФСБ РФ Александр Бортников.

Большинство ложных звонков о минировании объектов в России поступило с территории Турции, Украины, США и Японии, сообщил 26 декабря секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.