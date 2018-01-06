Кинологи не нашли подозрительных предметов на вокзалах Москвы

По итогам проверки Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов в Москве, кинологи не обнаружили подозрительных предметов.

«Проверили все помещения вокзалов. Никаких подозрительных и запрещенных предметов не обнаружено», — цитирует дирекцию железнодорожных вокзалов РЖД «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщили, что поступили анонимные сообщения о минировании площади трех вокзалов. Во время проверки все они работали в штатном режиме, эвакуация не проводилась.