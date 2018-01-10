Проверяется информация о минировании вокзалов столицы

Сообщения о минировании Ярославского, Казанского и Ленинградского вокзалов проверяется полицией, возможна эвакуация.

Об этом заявили в среду, 10 января, сотрудники правоохранительных органов.

«Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва на Ярославском, Казанском, Ленинградском вокзалах, информация проверяется», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Волна ложных минирований в России началась 11 сентября 2017 года. За этот период атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек.

В конце 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм». Максимальная санкция, предусмотренная документом, — до 10 лет лишения свободы.

Атаке «телефонных террористов» в преддверии Нового года подверглись 30 аэропортов России.