Вымогавшего миллион рублей телефонного террориста задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали мужчину, который по телефону вымогал у полиции один миллион рублей, угрожая в случае отказа взорвать жилой дом.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел 5 января.

Отмечается, что задержанный ранее был судим за грабежи, кражи и причинение вреда здоровью, передает «Газета.ру».

Ранее петербургские полицейские задержали 24-летнего мужчину, который «заминировал» магазин в Красносельском районе города.