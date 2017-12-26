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Патрушев назвал страны, откуда поступали ложные звонки о минировании

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Большинство ложных звонков о минировании объектов в России поступило с территории Турции, Украины, США и Японии, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Проведенное расследование показало, что подавляющее число звонков с угрозами о взрыве поступало из-за рубежа по средствам IP-телефонии. В частности, из Турции, Украины, США и Японии», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, звонки о заложенных бомбах поступали в 75 регионов России. Ложно заминированы были 2,5 тыс. объектов. В результате эвакуировали около 1 млн человек.

Патрушева отметил, что российские правоохранительные органы активизировали взаимодействие с иностранными партнерами, чтобы привлечь виновных к ответственности.

В октябре Патрушев сообщал, что ущерб от анонимных звонков о минировании в России составил 300 млн рублей.

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