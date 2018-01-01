Звонки о минировании перед Новым годом поступили в 30 аэропортов РФ

Атаке «телефонных террористов» в преддверии Нового года подверглись 30 аэропортов России, однако ни один из сигналов не подтвердился. Об сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Только за одни сутки 31 декабря поступили угрозы минирования службам безопасности и различным подразделениям 30 аэропортов, включая московские аэропорты «Жуковский», «Внуково», «Домодедово» и петербургский «Пулково», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, с звонки угрозами начали поступать рано утром. Одним из первых ложный сигнал получил аэропорт Анадыря. Массовые анонимные звонки распространялись с востока на запад России, а к вечеру волна достигла аэропортов республик Северного Кавказа.

Напомним, волна ложных минирований в России началась 11 сентября 2017 года. За этот период атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек.

В конце 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм».Максимальная санкция, предусмотренная документом, — до 10 лет лишения свободы. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, большинство ложных звонков о минировании объектов в России поступало с территории Турции, Украины, США и Японии.