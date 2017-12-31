Путин одобрил закон об ужесточении наказания за «телефонный терроризм»
Президент России Владимир Путин одобрил закон, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм», максимальная санкция, предусмотренная документом, — до 10 лет лишения свободы.
Документ размещен в воскресенье, 31 декабря, на интернет-портале нормативно–правовой информации.
За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве может грозить лишение свободы от 3 до 5 лет, если но будет иметь тяжкие последствия – от 8 до 10 лет.
Ранее максимально возможным наказанием за «телефонный терроризм» было лишение свободы на срок до 5 лет.
Совфед одобрил законопроект 26 декабря.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что большинство ложных звонков о минировании объектов в России поступило с территории Турции, Украины, США и Японии.