Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «телефонный терроризм»

Совет Федерации 26 декабря одобрил закон, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм», максимальная санкция, предусмотренная документом, — до 10 лет лишения свободы.

Соответствующие поправки вносятся в УК и УПК РФ, передает «РИА Новости».

За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве на объектах социальной инфраструктуры или повлекшее крупный ущерб может грозить лишение свободы от 3 до 5 лет.

Если такое деяние совершено в целях дестабилизации деятельности органов власти, то предусмотрено максимальное наказание от 6 до 8 лет лишения свободы. В случае если подобное деяние повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, устанавливается наказание от 8 до 10 лет лишения свободы.

Ранее максимально возможным наказанием в рамках статьи Уголовного кодекса о заведомо ложном информировании об угрозе теракта было лишение свободы на срок до 5 лет.

Законопроект, ужесточающий наказание за ложные сообщения об угрозе терактов, был принят Госдумой 20 декабря.

Ложные анонимные сообщения о минировании зданий поступают в экстренные службы разных городов России с сентября.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что большинство ложных звонков о минировании объектов в России поступило с территории Турции, Украины, США и Японии.