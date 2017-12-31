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Путин подписал закон о регулировании синдицированного кредитования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий правовое регулирования отношений в случае предоставления синдицированного кредита. Документ был размещен на официальном интернет-портале нормативно-правовой информации.

Речь идет о предоставлении займа несколькими кредиторами, которые действуют совместно. В тексте закона вводится понятие «синдицированный кредит», которое до этого отсутствовало в правовом регулировании выдачи займов.

Раньше из-за отсутствия механизма синдицированного кредитования подобные сделки заключались на основе зарубежных нормативных актов. Как полагают авторы инициативы, эта мера позволит увеличить объемы кредитования в реальном секторе экономики и повысить доступность кредита при одновременном снижении рисков.

Кроме того, 31 декабря президент подписал закон о тарифах социального страхования от несчастных случаев на производстве.

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