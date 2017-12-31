Путин установил тарифы соцстрахования от несчастных случаев на производстве

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий размер взносов обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях на 2018 год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом, в 2018 году и в плановый период 2018 и 2020 годов индивидуальные предприниматели будут выплачивать работникам, являющимся инвалидами первой, второй или третьей группы, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 60 процентов от суммы страховых взносов установленных статьей 1 Федерального закона.

Ранее, 31 декабря, правительство России утвердило распределение субвенций из федерального бюджета регионам на ежемесячные выплаты семьям при рождении первенца. Их сумма составила 21,4 млрд рублей.