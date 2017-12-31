Сообщение о заложенной бомбе в аэропорту Саратова оказалось ложным

Информация об угрозе взрыва в здании аэропорта Саратова не подтвердилась. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Саратовские авиалинии».

Как писал портал iz.ru, анонимный звонок о якобы заложенном взрывном устройстве поступил 18:08 мск 31 декабря. После этого пассажиры и персонал воздушной гавани были эвакуированы.

«Сведения о минировании здания аэропорта «Саратов Центральный», поступившие анонимно, оказались ложными. Аэропорт работает в штатном режиме», — приводит ТАСС комментарий представителя перевозчика.

В этот же день источник в экстренных службах Кемеровской области сообщил об эвакуации аэропорта им. Леонова в Кемерово, писала «Газета.ру».