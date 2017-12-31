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Эвакуации прошли в четырех московских торговых центрах

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Фото: ТАСС/Андрей Бояринов
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Эвакуации и проверки проводятся в четырех московских торговых центрах из-за сообщений о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Ранее портал iz.ru писал о проверках в торговых центрах «Капитолий» и «Мега Химки».

«Людей из-за угрозы взрыва эвакуируют из торговых центров «Гудзон» и «Хорошо» на Каширском и Хорошевском шоссе из-за угрозы взрыва», — пояснил источник. «Газета.ру» сообщает, что поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва в трех торговых центрах.

В этот же день президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за ложное сообщение о теракте до 10 лет лишения свободы.

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