Эвакуации прошли в четырех московских торговых центрах

Эвакуации и проверки проводятся в четырех московских торговых центрах из-за сообщений о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Ранее портал iz.ru писал о проверках в торговых центрах «Капитолий» и «Мега Химки».

«Людей из-за угрозы взрыва эвакуируют из торговых центров «Гудзон» и «Хорошо» на Каширском и Хорошевском шоссе из-за угрозы взрыва», — пояснил источник. «Газета.ру» сообщает, что поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва в трех торговых центрах.

В этот же день президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за ложное сообщение о теракте до 10 лет лишения свободы.