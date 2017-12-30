Сообщения о минировании двух ТЦ в Волгограде оказались ложными

В ходе проверки зданий двух торгово-развлекательных центров в Волгограде никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

30 декабря из двух волгоградских ТЦ «Комсомол» и «Парк Хаус» после анонимного звонка о минировании были эвакуированы все сотрудники и посетители.

«В ходе проверок никаких взрывчатых устройств и взрывоопасных предметов в торговых центрах обнаружено не было. Сообщения о минировании оказались ложными», — цитирует ТАСС Смольянинову.

Отмечается, что из торговых центров было эвакуировано по 1 тыс. человек.

«В настоящее время устанавливается личность звонившего и сообщившего о ложных минированиях», — добавил представитель пресс-службы.

В субботу аналогичные звонки с предупреждением о минировании поступали в объекты Воронежа, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга и Саратова. Все сообщения оказались ложными.

В Москве около 700 посетителей торгового центра «Капитолий» были эвакуированы после сообщения об угрозе взрыва. Здание обследовали кинологи.