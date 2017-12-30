Прямой эфир
Мир
Авиацию ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за российских Ту-95
Политика
Пушков назвал глупостью года слова украинского генерала о Крымском мосте
Общество
Стала известна личность предполагаемого стрелка в центре Москвы
Общество
Стала известна причина стрельбы в центре Москвы
Общество
Тяжелое ранение в голову получил один из пострадавших при стрельбе в Москве
Мир
Командиры боевиков ИГ покинули лагерь беженцев на военных вертолетах США
Сюжет:

Сообщения о минировании двух ТЦ в Волгограде оказались ложными

0
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе проверки зданий двух торгово-развлекательных центров в Волгограде никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

30 декабря из двух волгоградских ТЦ «Комсомол» и «Парк Хаус» после анонимного звонка о минировании были эвакуированы все сотрудники и посетители.

«В ходе проверок никаких взрывчатых устройств и взрывоопасных предметов в торговых центрах обнаружено не было. Сообщения о минировании оказались ложными», — цитирует ТАСС Смольянинову.

Отмечается, что из торговых центров было эвакуировано по 1 тыс. человек.

«В настоящее время устанавливается личность звонившего и сообщившего о ложных минированиях», — добавил представитель пресс-службы.

В субботу аналогичные звонки с предупреждением о минировании поступали в объекты Воронежа, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга и Саратова. Все сообщения оказались ложными.

В Москве около 700 посетителей торгового центра «Капитолий» были эвакуированы после сообщения об угрозе взрыва. Здание обследовали кинологи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сообщения о минировании торговых центров в Ростове-на-Дону не подтвердились
Станцию метро «Октябрьская» в Москве проверяют после звонка о минировании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017