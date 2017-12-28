Станцию метро «Октябрьская» в Москве проверяют после звонка о минировании

На радиальной станции метро «Октябрьская» в Москве проходит проверка помещений после анонимного звонка о минировании. Информацию об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Сообщается, что метро продолжает работать в штатном режиме.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были «заминированы» около 3,5 тыс. зданий. Ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 млн человек.

По данным московского управления ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 млн рублей.

Портал iz.ru писал о проверке здания отеля Golden Apple в центре Москвы после анонимного звонка о минировании вечером 26 декабря. Прибывшие на место кинологи опасных предметов в помещениях не обнаружили.