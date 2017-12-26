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В Москве задержан подозреваемый в ложном минировании торгового центра

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Полиция Москвы задержала мужчину, который подозревается в ложном сообщении о минировании одного из торговых центров столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что в полицию через службу 102 поступило сообщение от мужчины, что незнакомая женщина на улице рассказала ему о заложенной бомбе в торговом центре на севере Москвы.

«В полицию поступил звонок от мужчины. По словам заявителя, к нему на улице подошла незнакомка и сообщила, что в одном из торговых центров на севере Москвы заложено взрывное устройство. Прибывшие на место полицейские Северного округа провели осмотр здания и прилегающей территории, по результатам которого предметов, представляющих общественную опасность, не обнаружено», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Задержанный оказался 30-летним безработным жителем Москвы.

«Как выяснили полицейские, мужчина, предположительно находясь в нетрезвом виде, позвонил в полицию и передал заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве», — добавили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

26 декабря портал iz.ru сообщил, что Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм». Максимальная санкция, предусмотренная документом, — до 10 лет лишения свободы. При этом за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве может грозить лишение свободы от 3 до 5 лет.

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