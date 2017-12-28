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На Камчатке эвакуируют торговые центры после звонков о минировании

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Фото: ТАСС
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В Петропавловске-Камчатском эвакуируют несколько торговых центров из-за сообщений о «минировании». Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ.

«Ведется эвакуация работников и посетителей нескольких торговых центров. Это такие крупные магазины, как «Пирамида», «Парус», «Глобус», «Евразия». Кроме того, эвакуирована пожарная часть в городе Елизово», — цитирует агентство представителя пресс-службы.

На данный момент в зданиях работают сотрудники ФСБ, полиции, кинологи с собаками. Отмечается, что точное количество эвакуированных зданий уточняется.

Последний раз анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах в учреждениях и ТЦ в Петропавловске-Камчатском поступали 20 декабря. Сообщения не подтвердились.

Анонимные звонки о заведомо ложном минировании зданий поступают в экстренные службы городов РФ с сентября. По подсчетам ФСБ, только Москва из-за телефонного терроризма понесла ущерб на сумму более 150 млн рублей.

Как писал портал iz.ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить наказание за ложные сообщения об угрозе теракта, увеличив максимальный возможный срок лишения свободы по соответствующей статье до 10 лет.

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