На Камчатке эвакуируют торговые центры после звонков о минировании

В Петропавловске-Камчатском эвакуируют несколько торговых центров из-за сообщений о «минировании». Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ.

«Ведется эвакуация работников и посетителей нескольких торговых центров. Это такие крупные магазины, как «Пирамида», «Парус», «Глобус», «Евразия». Кроме того, эвакуирована пожарная часть в городе Елизово», — цитирует агентство представителя пресс-службы.

На данный момент в зданиях работают сотрудники ФСБ, полиции, кинологи с собаками. Отмечается, что точное количество эвакуированных зданий уточняется.

Последний раз анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах в учреждениях и ТЦ в Петропавловске-Камчатском поступали 20 декабря. Сообщения не подтвердились.

Анонимные звонки о заведомо ложном минировании зданий поступают в экстренные службы городов РФ с сентября. По подсчетам ФСБ, только Москва из-за телефонного терроризма понесла ущерб на сумму более 150 млн рублей.

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