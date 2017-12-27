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Угроза взрыва в отеле в центре Москвы не подтвердилась

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Фото: ТАСС/Александр Зеликов
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Опасных предметов в здании отеля Golden Apple в центре Москвы не обнаружено. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

«Кинологи проверили здание отеля Golden Apple на ул. Малая Дмитровка и не обнаружили взрывоопасных предметов», - цитирует ТАСС представителя спасателей.


Вечером 26 декабря поступил анонимный звонок о возможном минировании здания гостиницы.

Анонимные сообщения о минировании различных зданий происходят по всей России с сентября.

26 декабря в Москве был задержан мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании торгового центра.

Согласно одобренному ранее Советом Федерации закону об ужесточении наказания за «телефонный терроризм», мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.

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