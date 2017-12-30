В Воронеже проходит эвакуация ряда торговых центров

В Воронеже эвакуируют несколько торговых центров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городское управление по делам ГО и ЧС.

По данным очевидцев, были эвакуированы торговый центр «Московский проспект», «Галерея Чижова», «Арена», «Максимир», «Армада» и «Град».

В ГУМВД по региону подтвердили данную информацию.

«Сообщения поступали, проводится проверка», — сказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов в Ростове-на-Дону проверяют пять торговых центров после анонимных звонков о минировании. Такие же проверки были проведены в Нижнем Новгороде.