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Угроза взрыва в торговых центрах Красноярска не подтвердилась

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Фото: ТАСС/Андрей Боярино
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Информация об угрозе взрыва в торговых центрах Красноярская не подтвердилась, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Ранее пользователи интернета писали о проверках в ТЦ «Атмосфера дома» и «Комсомолл».

«Сотрудники полиции и представители других правоохранительных ведомств завершили комплекс проверок на объектах, по поводу которых сегодня был совершен ряд звонков о ложном минировании. В ходе работы опасных предметов не обнаружено», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас сотрудники полицию устанавливают личности звонивших, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Помимо эвакуаций в торговых центров Красноярска, проверки прошли 30 декабря в нескольких объектах Новосибирска. Кроме того, «Газета.ру» писала, что в этот же день из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве был эвакуирован аэропорт Красноярска.

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