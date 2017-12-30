Угроза взрыва в торговых центрах Красноярска не подтвердилась

Информация об угрозе взрыва в торговых центрах Красноярская не подтвердилась, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Ранее пользователи интернета писали о проверках в ТЦ «Атмосфера дома» и «Комсомолл».

«Сотрудники полиции и представители других правоохранительных ведомств завершили комплекс проверок на объектах, по поводу которых сегодня был совершен ряд звонков о ложном минировании. В ходе работы опасных предметов не обнаружено», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас сотрудники полицию устанавливают личности звонивших, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Помимо эвакуаций в торговых центров Красноярска, проверки прошли 30 декабря в нескольких объектах Новосибирска. Кроме того, «Газета.ру» писала, что в этот же день из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве был эвакуирован аэропорт Красноярска.