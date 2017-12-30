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Сообщение об угрозе взрыва в жилом доме в Москве оказалось ложным

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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В экстренные службы столицы поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Поступило анонимное сообщение о минировании жилого дома по адресу: Большая Черемушкинская улица, 30. Здание проверяется кинологами», — цитирует агентство своего собеседника.

Отмечается, что эвакуация жильцов не проводилась. После проверки жилого дома угроза взрыва не подтвердилась.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были «заминированы» около 3,5 тыс. зданий. Ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась. При этом сообщалось, что звонки поступают из других стран. 

26 декабря в Москве был задержан мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании торгового центра. Согласно одобренному ранее Советом Федерации закону, за телефонный терроризм может грозить до пяти лет лишения свободы.

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