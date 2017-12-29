Крупные ТЦ в Хабаровске проверяют после сообщений о бомбах

Сообщения о минировании нескольких торговых центров в разных районах Хабаровска поступили 29 декабря от анонимных источников.

Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«Все звонки проверяются. На месте работают экстренные службы. Пока ни в одном из обследованных магазинов взрывные устройства не найдены», — цитирует «РИА Новости» представителя ведомства.

Собеседник агентства не уточнил, сколько всего торговых центров было эвакуировано. По словам очевидцев, «заминированы» ЦУМ, «Дом одежды» и «Магазины Радости».

Ранее в декабре секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что большинство ложных звонков о минировании объектов в России поступило с территории Турции, Украины, США и Японии.