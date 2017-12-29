Станцию метро «Новослободская» проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Оперативные службы проверяют сообщения об угрозе взрыва на станции московского метро «Новослободская». Об этом сообщил осведомленный источник.

«Поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве на станции метро «Новослободская». На место выехали кинологи», — приводит его слова ТАСС.

Портал iz.ru 28 декабря писал о том, что в Москве проверяют станцию «Октябрьская» после анонимного звонка о минировании.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были «заминированы» около 3,5 тыс. зданий. Ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась. При этом сообщалось, что звонки поступают из других стран.