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Объекты в Новосибирске и Красноярске эвакуировали после звонков о бомбах

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Эвакуация прошла в нескольких объектах в Новосибирске и Красноярске из-за поступивших сообщений о минировании.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Сибирского округа Росгвардии Дмитрий Болдырев.

По его словам, в Новосибирске речь идет о семи объектах, данных по Красноярску пока нет. Представитель Росгвардии отметил, что звонки продолжают поступать, передает ТАСС.

Пользователи соцсетей из Новосибирска рассказывают, что эвакуированы торгово-развлекательные центры «Аура», «Галерея Новосибирск», «Континент», «Ройял Парк» и «Сибирский Молл».

В Красноярске, по сообщениям в соцсетях, эвакуация затронула аэропорт, железнодорожный вокзал, торговый центр «Атмосфера дома» и бизнес-центр «Спасский».

По данным источника агентства в правоохранительных органах, проверка в красноярском аэропорту уже завершилась, подозрительных предметов не обнаружено.

29 декабря портал iz.ru писал, что неизвестные сообщили о минировании нескольких торговых центров в разных районах Хабаровска.

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