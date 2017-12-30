Сообщения о минировании торговых центров в Ростове-на-Дону не подтвердились

Сотрудники правоохранительных органов завершили проверку в торговых центрах Ростова-на-Дону, сообщения о минировании оказались ложными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Ранее стало известно, что полиция проверяет пять торговых центров в Ростове-на-Дону в связи с поступившими анонимными звонками о минировании.

Были эвакуированы посетители и персонал из пяти торговых центров — «Вавилон», «Горизонт», «Мега», «Рио», «Мегамаг».

В субботу, 30 декабря, также эвакуировали ряд торговых центров в Воронеже.