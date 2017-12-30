Два торговых центра в Саратове проверяют после звонка о минировании

Посетителей и персонал двух торговых центров в Саратове эвакуировали после анонимного звонка о минировании зданий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Позвонил неизвестный, сообщил о заложенных взрывных устройствах. Эвакуированы люди из ТЦ «Триумф Молл» в Кировском районе города и ТЦ «Оранжевый» в Заводском», — пояснил собеседник агентства.

Сейчас на территории объектов проводится проверка, работают кинологи с собаками.

За день анонимные сообщения о минировании поступили в объекты Воронежа, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Красноярска, Новосибирска и Екатеринбурга.