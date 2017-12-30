Торговый центр «Капитолий» эвакуировали в Москве после звонка о минировании

Около 700 посетителей торгового центра «Капитолий» в Москве эвакуированы после поступившего сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как пояснил собеседник агентства, неизвестный сообщил в полицию, что на территории ТЦ на Севастопольском проспекте находится взрывное устройство. Помещения здания обследуют кинологи.

За день анонимные звонки о минировании поступали в объекты Воронежа, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга и Саратова.