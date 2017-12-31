Эвакуированы пассажиры и сотрудники аэропорта Саратова

После поступившего анонимного звонка о минировании эвакуированы пассажиры и работники аэропорта Саратова. Пресс-служба аэроузла «Саратов Центральный» сообщает, что звонок о минировании здания поступил в 18.08.

После проведения оперативных мероприятий взрывного устройства не обнаружили. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что накануне из-за анонимных звонков власти Саратова эвакуировали два торговых центра в Кировском и Заводском районах. В воскресенье эвакуации и проверки проводятся в четырех московских торговых центрах из-за сообщений о заложенном взрывном устройстве.