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Эвакуированы пассажиры и сотрудники аэропорта Саратова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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После поступившего анонимного звонка о минировании эвакуированы пассажиры и работники аэропорта Саратова. Пресс-служба аэроузла «Саратов Центральный» сообщает, что звонок о минировании здания поступил в 18.08.

После проведения оперативных мероприятий взрывного устройства не обнаружили. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что накануне из-за анонимных звонков власти Саратова эвакуировали два торговых центра в Кировском и Заводском районах. В воскресенье эвакуации и проверки проводятся в четырех московских торговых центрах из-за сообщений о заложенном взрывном устройстве. 

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